поиск по сайту
 

    За федеральный счет в Курске отремонтируют объездную

    Вчера, 08:25
    За федеральный счет в Курске отремонтируют объездную
    Помимо 720 миллионов рублей, которые Курск получит на развитие улично-дорожной сети в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», по программе социального развития сельских территорий нашему региону выделили почти полмиллиарда из федерального бюджета. На эти средства комфортные подъезды обустроят для более чем 10 сёл. За счет федеральной поддержки планируется также начать реконструкцию объездной дороги вокруг Курска, от южного до северного въездов в город. Этот проект  рассчитан на два года.   

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама