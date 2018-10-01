За федеральный счет в Курске отремонтируют объездную

Помимо 720 миллионов рублей, которые Курск получит на развитие улично-дорожной сети в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», по программе социального развития сельских территорий нашему региону выделили почти полмиллиарда из федерального бюджета. На эти средства комфортные подъезды обустроят для более чем 10 сёл. За счет федеральной поддержки планируется также начать реконструкцию объездной дороги вокруг Курска, от южного до северного въездов в город. Этот проект рассчитан на два года.