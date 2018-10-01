Левый поворот с улицы Ломакина на улицу Карла Маркса запретят

В мэрии Курска решили запретить автомобилистам, выезжающим с улицы Ломакина на улицу Карла Маркса, поворот налево. Введение запрета директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства города Надежда Пупко объяснила тем, что прежняя схема движения способствовала образованию пробок на этом участке улицы Карла Маркса в «часы пик». Поэтому планируется запретить левый поворот с Ломакина на улицу Карла Маркса, направив автотранспорт, следующий в этом направлении, на Школьную. 18 октября на улице Ломакина установят соответствующий дорожный знак, а светофор на этом перекрестке отрегулируют таким образом, чтобы он давал на 10 секунд больше времени движения для основного направления по улице Карла Маркса. По рассчетам экспертов, эти меры помогут увеличить пропуск транспорта на 15%.

Кроме того, на улице Карла Маркса перед пересечением с Хуторской над проезжей частью планируется установить дорожные знаки 5.15.2 «Направления движения по полосе».