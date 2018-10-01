За 10 лет число сирот снизилось на 2 тысячи

За 10 лет число детей-сирот в Курской области снизилось на 2 тысячи. Как рассказали в департаменте по опеке и попечительству, семейной и демографической политике, в 2008-м насчитывалось 4825 детей-сирот. Сейчас их 2985. Более 90% сирот воспитываются в приемных семьях, которым оказывается поддержка на федеральном и региональном уровнях. Курская область одной из первых в России в 2015 году приступила к реализации программы «Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства». Одиннадцатый год в области проводится благотворительный марафон «Мир детства». За это время адресную помощь получили более 10 тысяч малообеспеченных семей с детьми.



















