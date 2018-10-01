Роман Старовойт выразил соболезнования близким погибших при взрыве в Керчи

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи.

- Я шокирован новостями, которые поступили из Керчи, - сообщил врио губернатора Курской области. - Для меня это не просто город Российской Федерации. Я его часто посещал в ходе строительства мостового перехода, часто там бывал, много общался и с местными жителями, и с властями. Безусловно, в первую очередь, я хочу выразить слова глубокого соболезнования тем людям, чьи родственники пострадали и погибли в этой тяжелейшей трагедии.

Старовойт подчеркнул, что в регионе будут предприняты все меры безопасности, а Республике Крым окажут необходимую в сложившейся ситуации помощь.

Сегодня в Керчи в политехническом колледже произошел теракт. По последним данным, погибли 19 человек. По мнению правоохранителей, студент 4-го курса колледжа сначала расстрелял людей, а затем покончил с собой. Изначально сообщалось, что в столовой техникума прогремел взрыв. Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве и стрельбе в керченском колледже из теракта в массовое убийство.



