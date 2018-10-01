Курские таможенники задержали партию пиломатериалов

В пункт пропуска Суджа въехал грузовой автомобиль, который следовал из Рязани в Словакию с грузом пиломатериалов общим весом более 19 тонн. В ходе таможенного досмотра товар взвесили. Вес дубовых досок почти 21 тысяча килограммов, что превышает на 1700 килограммов вес товара, заявленного в документах. Излишек перевозчик пиломатериалов объяснить не смог. Со слов водителя, при погрузке товара взвешивание не производилось, вес досок рассчитали на основании ГОСТа. «Утяжеление» досок, возможно, произошло из-за осадков. Такое объяснение не освободит перевозчика от наказания за административное правонарушение. Таможня задержала пиломатериалы и составила в отношении словацкой транспортной компании протокол. Ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. Решение по делу примет суд.