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    В столкновении трех автомобилей пострадала 28-летняя пассажирка

    Вчера, 12:47
    В столкновении трех автомобилей пострадала 28-летняя пассажирка
    В столкновении трех автомобилей пострадала 28-летняя пассажирка. По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 13 часов 17 октября  возле дома №33 по улице 1-я Кожевенная.  Автомобиль «HONDA Accord», двигавшийся от площади Добролюбова в сторону Литовской столкнулся с попутной «KIA Rio», которая ехала впереди. Затем корейскую машину по инерции отбросило на ВАЗ-2114, отечественная легковушка двигалась впереди в попутном направлении. В результате ДТП 28-летняя пассажирка «KIA Rio» получила ранение.

     

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