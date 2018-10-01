В столкновении трех автомобилей пострадала 28-летняя пассажирка. По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 13 часов 17 октября возле дома №33 по улице 1-я Кожевенная. Автомобиль «HONDA Accord», двигавшийся от площади Добролюбова в сторону Литовской столкнулся с попутной «KIA Rio», которая ехала впереди. Затем корейскую машину по инерции отбросило на ВАЗ-2114, отечественная легковушка двигалась впереди в попутном направлении. В результате ДТП 28-летняя пассажирка «KIA Rio» получила ранение.



