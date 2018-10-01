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    На улице Дзержинского 19-летний пешеход попал под колеса машины

    Вчера, 12:53
    На улице Дзержинского 19-летний пешеход попал под колеса машины
    На улице Дзержинского 19-летний пешеход попал под колеса машины. Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 16.35 17 октября возле дома №80 по улице Дзержинского. Водитель автомобиля «HYUNDAI Solaris» допустил наезд на 19-летнего пешехода, который переходил дорогу по "зебре". Пострадавшего с черепно-мозговой травмой и переломом левого плеча доставили в 4-ю горбольницу Курска. Подчеркивается, что водитель был трезв.

     

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