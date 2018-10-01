В село под Железногорском организовали подвоз воды после вмешательства прокуратуры

В населенный пункт под Железногорском организовали подвоз воды после вмешательства прокуратуры. Речь идет о селе Веретенино. Мы неоднократно рассказывали о трудной ситуации, в которой оказались его жители. Наконец в дело вмешалась прокуратура. Жителей Веретенино водой обеспечивают пять колодцев. Качество питьевой воды в трех из них не соответствует санитарным нормам, пользоваться ими запрещено. Поэтому количество пригодной к использовании воды недостаточно для удовлетворения потребностей жителей, однако администрация Железногорского района бездействовала. Местных властей заставили организовать очистку загрязненных колодцев, но эту работу не сделали в срок. В итоге прокурор внес главе района представление и потребовал рассмотреть вопрос об организации системы централизованного водоснабжения, а также незамедлительно обеспечить подвоз воды населению. По данным надзорного ведомства, в Веретенино ежедневно привозят воду в достаточном количестве.

Фото ГТРК "Курск"



