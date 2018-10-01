В Курской области выбрали 8 лучших молодых предпринимателей

В Курской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2018». Победителей определили в восьми номинациях.

В этом году за победу в конкурсе «Молодой предприниматель России» боролись 34 человека. Каждую заявку рассматривало компетентное жюри, состоящее из представителей общественных объединений, действующих предпринимателей, экспертов в области предпринимательства и развития бизнеса. При этом главными критериями оценки были финансовые показатели, управленческие способности, конкурентоспособность, инструменты продвижения, инновационный подход, количество рабочих мест.

«Стоит отметить, что самой популярной среди молодых предпринимателей стала номинация «Сфера услуг». Конкурс составил 12 человек на место. Это говорит о том, что молодежь следует правилу - начинай свое дело в той сфере, в которой ты разбираешься, и не забывает о своих профессиональных навыках при открытии бизнеса. Поэтому мы так много получили заявок от владельцев кафе, салона красоты, ателье, автосервиса, школы иностранных языков, сервиса бухгалтерских услуг,» - рассказал куратор федеральной программы «Ты-предприниматель» в Курской области Евгений Рудаков.

В итоге победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2018» признаны:

- в номинации «Интернет предпринимательство» - Антон Малышев, ИП Малышев А.А. (Диджитал агентство «Technical Human»);

- в номинации «Производство» - Александр Белоусов, ООО «Наклейки за копейки» (Рекламное производство);

- в номинации «Сельскохозяйственное производство» - Александр Скателов, ИП Скателов А.А. (ферма по выращиванию шампиньонов);

- в номинации «Социальное предпринимательство» - Виталий Разиньков, ИП Разиньков В.В. (архитектура и дизайн);

- в номинации «Сфера услуг» - Дмитрий Смахтин, ООО «Бар проект» (Сеть кофеен «Donut bar»);

- в номинации «Торговля» - Кристина Бобринева, ИП Бобринева К.Э. (Доставка роллов и пиццы «Роллы палы»);

- в номинации «Франчайзинг» - Линара Никулина, ИП Никулина Л.Ф. (Кофейня формата «кофе с собой» «Coffee Like»);

- в номинации «Инновационное предпринимательство» - Анна Харитонова, ООО «БИЗНЕС МЕДИА» (Инновационная запатентованная реклама на кнопке вызова лифта и табло с отсчётом этажей).

В специальной номинации «Личный вклад года» отметили руководителя клуба молодых предпринимателей города Курска Татьяну Стец.

В ноябре восьмерка лучших молодых бизнесменов из Курской области примет участие во всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России - 2018», который пройдёт в Москве.

Напомним, конкурс «Молодой предприниматель России» — одно из ключевых ежегодных мероприятий федеральной программы «Ты — предприниматель». Он инициирован с целью развития малого бизнеса и популяризации предпринимательства в молодежной среде. В Курской области конкурс проводится с 2012 года. Принять участие в нём мог любой предприниматель в возрасте от 14 до 30 лет.







