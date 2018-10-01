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    Генеральный директор «Инграда» провел экскурсию по ЖК «Серебряный парк» для Романа Авдеева

    Вчера, 14:27
    Генеральный директор «Инграда» провел экскурсию по ЖК «Серебряный парк» для Романа Авдеева
    Роман Авдеев, который является основным акционером и председателем совета директоров публичного акционерного общества «Инград», ознакомился с процессом реализации проекта «Серебряный парк». Об этом сообщает «Соловей.Инфо».
    «Серебряный парк» - жилой комплекс бизнес-класса, расположенный рядом с Серебряным бором в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. В соответствии с проектом, он будет включать в себя шесть корпусов с этажностью от 10 до 20. 
    Реализацией проекта занимается ПАО «Инград», образованная в результате объединения активов «Концерна РОССИУМ» под контролем российского бизнесмена Романа Авдеева, известного также в качестве основного бенефициара Московского кредитного банка. Группа компаний «Инград» имеет многолетний опыт в области строительства жилой недвижимости. В настоящее время в активах «Инград» находится более 2,5 млн квадратных метров жилья классов комфорт и бизнес.
    Завершение строительства ЖК «Серебряный парк» намечено на конец 2019 года.

     

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