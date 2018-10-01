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    Застройка в охранной зоне заповедника обернулась уголовными делами на администрацию Курского района

    Вчера, 14:42
    Застройка в охранной зоне заповедника обернулась уголовными делами на администрацию Курского района
    Застройка в охранной зоне заповедника обернулась уголовными делами на администрацию Курского района. Уголовные дела заведены по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, что повлекло нарушение прав и интересов граждан". Вопросы у СК появились к должностным лицам администрации Курского района. По версии правоохранительных органов, из-за недобросовестного отношения к службе при наличии сведений о нахождении участков в границах деревни Кукуевка, в охранной зоне заповедника, чиновники совершили действия, выходящие за пределы своих полномочий. Они подготовили, утвердили и выдали с 2010 по октябрь 2017-го 381 разрешение на строительство в границах охранной зоны Природного заповедника имени Алехина. После этого началась массовая застройка, что оказывает крайне негативное воздействие на природные комплексы заповедника и увеличивает антропогенную нагрузку, а также нарушает права и законные интересы граждан.
    Устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также виновные должностные лиц. Расследование продолжается.

     

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