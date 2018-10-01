поиск по сайту
 

    После трагедии в Керчи курские учреждения проверят на антитеррористическую защищенность

    Вчера, 14:57
    После трагедии в Керчи курские учреждения проверят на антитеррористическую защищенность
    В Курске сегодня состоялось внеочередное заседание городской антитеррористической комиссии. Его созвали после трагедии в колледже Керчи, где студент расстрелял и взорвал обучающихся и преподавателей. По последним данным погиб 21 человек. 
    Члены комиссии заслушали оперативные доклады о состоянии дел и дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищённости объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других мест массового пребывания горожан. В связи с трагедией в Керчи в ближайшие дни организуют и дополнительно проверят антитеррористическую защищённость всех муниципальных объектов, открытых для массового посещения. Особое внимание обратят на обеспечение пропускного режима и охрану объектов. Всем руководителям коллективов предписано провести совещания по вопросам повышения бдительности персонала к возможным угрозам, усиления охранно-пропускного режима, поддержания действующей связи с  правоохранительными органами, порядку действий и эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама