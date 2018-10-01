После трагедии в Керчи курские учреждения проверят на антитеррористическую защищенность

В Курске сегодня состоялось внеочередное заседание городской антитеррористической комиссии. Его созвали после трагедии в колледже Керчи, где студент расстрелял и взорвал обучающихся и преподавателей. По последним данным погиб 21 человек.

Члены комиссии заслушали оперативные доклады о состоянии дел и дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищённости объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других мест массового пребывания горожан. В связи с трагедией в Керчи в ближайшие дни организуют и дополнительно проверят антитеррористическую защищённость всех муниципальных объектов, открытых для массового посещения. Особое внимание обратят на обеспечение пропускного режима и охрану объектов. Всем руководителям коллективов предписано провести совещания по вопросам повышения бдительности персонала к возможным угрозам, усиления охранно-пропускного режима, поддержания действующей связи с правоохранительными органами, порядку действий и эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации.



