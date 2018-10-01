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    В Курске запустят автобусный маршрут для школьников

    Вчера, 15:07
    В Курске запустят автобусный маршрут для школьников
    В Курске запустят маршрут для школьников. С 22 октября начнет курсировать автобус общего пользования№ 5 «Пр-т Клыкова (остановка «Родники») — улица Конорева – улица Малышева». Как рассказала директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко, маршрут свяжет проспект Клыкова с районами расположения школ №№ 1, 46, 49 и 21-го лицея. Расписание движения составлено с учетом времени начала и окончания уроков. Пока на маршруте будет работать один автобус «ПАЗ», оснащенный системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и контроля оплаты проезда (АСКОП). Перевозить пассажиров он будет по действующему тарифу 15 рублей с предоставлением всех льгот. То есть школьники смогут добираться до мест обучения бесплатно при предъявлении транспортной карты учащегося.

     

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