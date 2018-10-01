Сегодня открывается фестиваль исполнителей народной песни имени Плевицкой

Сегодня в концертном зале «Свиридовский» состоится открытие фестиваля исполнителей народной песни имени Плевицкой «Солнце России». В нем участвуют около 20 коллективов и солистов из Москвы и Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Саратовской и Смоленской областей. Фестивальная программа предусматривает проведение выездных концертов в Фатежском, Обоянском, Щигровском, Льговском, Курском и Медвенском районах. Участники также побывают на родине певицы, чьим именем назван фестиваль, в селе Винниково, посетят музей имени Надежды Плевицкой. По традиции в местном ДК состоится концерт участников всероссийского фестиваля.

Торжественное закрытие и церемония награждения участников пройдёт 21 октября в 17.00 в концертном зале «Свиридовский».