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    Сегодня открывается фестиваль исполнителей народной песни имени Плевицкой

    Сегодня, 08:01
    Сегодня открывается фестиваль исполнителей народной песни имени Плевицкой
    Сегодня в концертном зале «Свиридовский» состоится открытие фестиваля исполнителей народной песни имени Плевицкой «Солнце России». В нем участвуют около 20 коллективов и солистов из Москвы и Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Саратовской и Смоленской областей. Фестивальная программа предусматривает проведение выездных концертов в Фатежском, Обоянском, Щигровском, Льговском, Курском и Медвенском районах. Участники также побывают на родине певицы, чьим именем назван фестиваль, в селе Винниково, посетят музей имени Надежды Плевицкой. По традиции в местном ДК состоится концерт участников всероссийского фестиваля.
    Торжественное закрытие и церемония награждения участников пройдёт 21 октября в 17.00 в концертном зале «Свиридовский».

     

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