Куряне смогут запастись сельхозпродукцией на 6 площадках

Завтра, 20 октября, в Курске развернутся плодоовощные ярмарки «Осень-2018». Торговлю картофелем, овощами, фруктами, зерном, мясом и другой сельхозпродукцией организуют на шести площадках. Больше всего их будет в Сеймском округе: на улице Комарова, перед ТЦ "Васильевский", на Литовской - на рынке "Виктория", на улице Менделеева перед кинотеатром "Родина" и на площади имени Рокоссовского. Также аграрии будут торговать своей продукцией на Станционной и на сельхозрынке на улице Бойцов 9-й дивизии.



