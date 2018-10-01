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    Куряне смогут запастись сельхозпродукцией на 6 площадках

    Сегодня, 08:08
    Куряне смогут запастись сельхозпродукцией на 6 площадках
    Завтра, 20 октября, в Курске развернутся плодоовощные ярмарки «Осень-2018». Торговлю картофелем, овощами, фруктами, зерном, мясом и другой сельхозпродукцией организуют на шести площадках. Больше всего их будет в Сеймском округе: на улице Комарова, перед ТЦ "Васильевский", на Литовской - на рынке "Виктория", на улице Менделеева перед кинотеатром "Родина" и на площади имени Рокоссовского. Также аграрии будут торговать своей продукцией на  Станционной и на сельхозрынке на улице Бойцов 9-й дивизии.

     

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