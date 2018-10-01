Василию Зубкову ужесточили наказание

Курский областной суд ужесточил наказание бывшему заместителю губернатора Василию Зубкову. Напомним, его признали виновным в получении взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых - еще трое - взяткодатель и посредники. Ленинский суд в августе приговорил Василия Зубкова к 2 годам лишения свободы. Это не устроило сторону обвинения. Прокуратура обжаловала решение суда. Суд апелляционной инстанции определил: приговор Ленинского суда изменить. Исключить из смягчающих обстоятельств содействие раскрытию преступления. В итоге бывшему замгубернатора увеличили срок до 4 лет лишения свободы. Сумма штрафа увеличена до почти 6 миллионов рублей. Более жесткие приговоры вынесли и другим фигурантам уголовного дела. Пока не известно, будет ли обжалован и этот приговор.

По материалам 46ТВ