Трамвайное движение на Волокно могут закрыть

В последнее время наблюдаются проблемы с движением трамваев в микрорайоне Волокно. Ситуацию журналистам 46ТВ разъяснил глава Курска Николай Овчаров. "До поворота на Химволокно закрыли движение. Это связано с тем, что мы проводили обследование пассажиропотока, и выяснилось, что он достаточно низкий. Трамваи ездили практически пустые. Поэтому вместо них там пустили автобусное сообщение с теми же льготами. Трамваи будут ходить до улицы Ольховского, там трамвайное кольцо и будут разворачиваться", — пояснил глава города. По словам Овчарова, пути на том участке в изношенном состоянии, поэтому трамвайное движение на Волокно, скорее всего, закроют.



