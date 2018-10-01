Украинец пытался «ухищренно» проникнуть в Курскую область

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области пресекли нарушение государственной границы России.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел около села Крупец Рыльского района. Пограничный наряд задержал нарушителя государственной границы. Отмечается, что он пытался пробраться из Украины в Россию «с применением ухищрений». Задержанным оказался гражданин Украины, въезд которому в нашу страну запрещен. Зная об этом, иностранец попытался пересечь границу в обход пунктов пропуска. В Погрануправлении уточнили: ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в России за незаконное пересечение государственной границы. И вновь в отношении украинца возбуждено уголовное дело по той же статье.



