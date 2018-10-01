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    На сутки ряд домов в Сеймском округе остался без тепла и горячей воды

    Сегодня, 12:04
    На сутки ряд домов в Сеймском округе остался без тепла и горячей воды
    Сегодня в Курске - очередное отключение теплоснабжения. Отопление и горячую воду отключили в полночь. В зоне отключения - порядка 20 домов в Сеймском округе (улицы Литовская,16, 3-я Песковская, 1, 3, 5, 25, 27, 31а, 30, 28, 421, 422, 42, 42а, 17 (детсад №97), Энгельса, 86, 88, 90, 92 (молочная кухня), 3-й Шоссейный переулок, 4, 6, 8, 3-я Песковская, 7 (школа №3), 2-й Шоссейный переулок, 13, 15) и два дома в Центральном (улица Орловская, дома №№ 1 и 1а). 
    Причина - необходимость проведения плановых работ. В «Квадре» заявляют, что отопление и горячую воду включат после полуночи.
    Отметим, что отключение теплоснабжение уже происходило 18 октября в Центральном и Железнодорожном округах Курска.
    Телефон для справок: 39-48-68.

     

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