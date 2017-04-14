Скончался поэт Юрий Асмолов

В Курске в возрасте 57 лет скончался поэт, член Союза писателей России, лауреат литературных премий Юрий Асмолов. Похороны пройдут 20 октября.

Юрий Николаевич родился в Курске. В середине 80-х получил диплом Курского сельскохозяйственного института, работал главным инженером в колхозе, а потом и в агроснабе «Курский». Стихи Асмолов стал писать еще в студенческие годы. Публиковался в газетах «Сельская новь», «Молодая гвардия», «Курская правда», альманахах «Толока», «Порубежье». В 90-е Асмолов выпустил две книги стихов («Просинец», «На крутояре»), после чего был принят в Союз писателей России. Позже вышли книги «Строкой любви и состраданья», «Озимая пшеница», «Письма из деревни», «До востребования»...

Лауреат премии «Золотое перо России» (2010), литературной премии имени Афанасия Фета (2016), губернаторской литературной премии имени Евгения Носова (2017). С 2014 года Юрий Николаевич работал в курском Дворце пионеров и школьников.

Коллектив радио "Курс" соболезнует родным Юрия Асмолова.



