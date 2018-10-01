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    На курских дорогах снова устроят проверки на трезвость

    Сегодня, 12:55
    На курских дорогах снова устроят проверки на трезвость
    В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Рейды пройдут в Курске и в ряде районов области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение обернется уже уголовным преследованием. Курян призывают сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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