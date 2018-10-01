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    Старовойт провел первую рабочую поездку по Курску

    Сегодня, 17:07
    Старовойт провел первую рабочую поездку по Курску
    Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт провел первую рабочую поездку по Курску. Ее маршрут он составлял лично, опираясь на городскую повестку, в том числе публикации в СМИ и соцсетях. Выездное совещание он начал с парка имени Дзержинского. Реконструкция здесь затянулась на два года. Сейчас благоустройство, наконец, вышло на финишную прямую. На парк уже потратили почти 40 млн рублей. Второй объект – разрытая улица Красной Армии. Завершить работы здесь тоже планируют на следующей неделе. Затем врио губернатора отправился к недостроенной школе на проспекте Клыкова. Её собираются сдать в декабре 2020 года. «Странный срок окончания работ!», - заметил Роман Старовойт. «Можно было бы напрячься и сдать объект к сентябрю, чтобы ребятишкам не нужно было в середине учебного года менять школу», - отметил Старовойт. Меньше всего вопросов у него вызвал физкультурно-оздоровительный комплекс, его возведение завершается на улице Косухина. ФОК планируют сдать к началу следующего года. Добавим, сегодня же Старовойт заявил, хочет объявить 2019-й в Курской области Годом дорог.
     

     

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