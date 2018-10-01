В Большесолдатском районе перезахоронили останки советских солдат. В селе Любимовка земле предали прах семи воинов. Личности красноармейцев установить не удалось, но есть вероятность, что это жители Большесолдатского района. Эти бойцы погибли в 1941-м году. Как рассказал руководитель Центра «Поиск» Игорь Цуканов, солдат укрыла в своем доме пожилая женщина, но все они скончались от полученных в бою ран. Тела курянка захоронила на своем участке втайне от вошедших в село немцев. После войны место захоронения было утеряно, но впоследствии его удалось найти.



