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    В Большесолдатском районе перезахоронили останки советских солдат

    Сегодня, 08:01
    В Большесолдатском районе перезахоронили останки советских солдат
    В Большесолдатском районе перезахоронили останки советских солдат. В селе Любимовка земле предали прах семи воинов. Личности красноармейцев установить не удалось, но есть вероятность, что это жители Большесолдатского района. Эти бойцы погибли в 1941-м году. Как рассказал руководитель Центра «Поиск» Игорь Цуканов, солдат укрыла в своем доме пожилая женщина, но все они скончались от полученных в бою ран. Тела курянка захоронила на своем участке втайне от вошедших в село немцев. После войны место захоронения было утеряно, но впоследствии его удалось найти.

     

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