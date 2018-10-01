Полицейские каждое утро будут приходить в школы. Такое решение было принято в УМВД России по Курской области на совместном заседании с участием представителей Росгвардии и регионального комитета образования. Обсуждали организацию обеспечения безопасности детей в учебных заведениях. Трагедия в Керчи заставила еще раз задуматься, как защищены курские школьники и студенты. В УМВД сообщили, что в Курской области 99% образовательных организаций уже оборудованы «тревожными» кнопками. Многие из них оснащены камерами видеонаблюдения, а также охраняются частными охранными организациями.Теперь эти меры хотят усилить. На совещании принято решение, что сотрудники полиции ежедневно с утра будут находиться в школе, чтобы родители, провожающие детей, могли обратиться к ним для решения проблемных вопросов.



