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    Полицейские каждое утро будут приходить в школы

    Сегодня, 08:03
    Полицейские каждое утро будут приходить в школы
    Полицейские каждое утро будут приходить в школы. Такое решение было принято в УМВД России по Курской области на совместном заседании с участием представителей Росгвардии и регионального комитета образования. Обсуждали организацию обеспечения безопасности детей в учебных заведениях. Трагедия в Керчи заставила еще раз задуматься, как защищены курские школьники и студенты.  В УМВД сообщили, что в Курской области 99% образовательных организаций уже оборудованы «тревожными» кнопками. Многие из них оснащены камерами видеонаблюдения, а также охраняются частными охранными организациями.Теперь эти меры хотят усилить. На совещании принято решение, что сотрудники полиции ежедневно с утра будут находиться в школе, чтобы родители, провожающие детей, могли обратиться к ним для решения проблемных вопросов.

     

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