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    14 курян оштрафовали за машины на газонах

    Сегодня, 08:04
    14 курян оштрафовали за машины на газонах
    Сотрудники комитета экологической безопасности и природопользования Курска проводят совместные рейды с госавтоинспекторами – они выявляют транспорт, припаркованный на газонах. Такая парковка – нарушение Правил благоустройства города — напомнили в мэрии. На 1 октября составлено 14 протоколов. Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан он составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

     

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