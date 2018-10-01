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    Освещение в поселке Северный обещают сделать в ноябре

    Сегодня, 08:04
    Освещение в поселке Северный обещают сделать в ноябре
    До конца года обустройство инфраструктуры поселка Северный будет завершено – заявил глава Курска Николай Овчаров изданию «ДДД». По словам мэра, уже объявлен конкурс на обустройство дороги на проспекте Дериглазова. На эти цели предусмотрено около 45 миллионов рублей. Как сообщил Овчаров, здесь установят световые опоры, сделают дорожное освещение и бордюры, оборудуют остановочный комплекс. «В ноябре мы эти работы выполним», — пообещал мэр Курска. Ранее на портала Сhange.org появилась петиция от жителей микрорайоне Северный, которые потребовали привести в порядок инфраструктуру.

     

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