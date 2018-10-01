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    Старовойт снова побывал на улице Красной Армии и остался недоволен ходом работ

    Сегодня, 11:57
    Старовойт снова побывал на улице Красной Армии и остался недоволен ходом работ
    В воскресенье вечером врио губернатора Курской области Роман Старовойт снова наведался на улицу Красной Армии, где с начала августа идет капитальный ремонт тепломагистрали. Первый раз он здесь побывал в пятницу, 19 октября. Старовойт сказал, что обратил внимание на жалобы курян в соцсетях и СМИ и пообещал держать на завершение работ на контроле. Как сообщает ИА «Курск сегодня», глава региона остался недоволен ходом работ. «Сегодня 21.20 и вы при мне докручиваете дорожные знаки. То есть, по сути прошло двое суток и вы в последние минуты – и то, наверно, за час до того, как я сюда прибуду – начали что-то делать. Потому что еще утром мне присылали фотографии – здесь было не так как сейчас. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте на будущее не тренировать друг друга в таком режиме – сегодня воскресный вечер, наверно, хочется всем быть дома, но мы работаем с вами для людей. Понятно, что у вас были проблемы с подрядчиком, с субподрядчиком, но это никого не интересует»-, заявил врио губернатора. Он напомнил руководителю комплекса теплоснабжения ПАО «Квадра» Олегу Алексееву, что 25-го октября все работы, включая укладку асфальта, должны быть завершены, а 26-го улица Красной Армии должна быть открыта для движения транспорта. Теплоэнергетики пообещали уложиться в этот срок.  Роман Старовойт попросил сделать это без потери качества. Контролировать результат пообещал лично.

     

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