В Курской области 45 водителей лишатся прав за пьяную езду

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции на курских дорогах проверили водителей на трезвость. С 19 по 21 октября в регионе были задержаны 45 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Трое отказались от прохождения медосвидетельствования. 5 водителей задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования. Курян призывают сообщать о нетрезвых автомобилистах в полицию по телефону 02, с мобильного 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.



