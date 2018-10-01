Под Курском водитель сбежал после ДТП, бросив раненого пассажира. Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла во втором часу ночи 20 октября в Мантуровском районе на дороге "Кривец-Архангельское". Неустановленный водитель «Тойоты Короллыa» вылетел в кювет. 23-летнего пассажира с ранением госпитализировали в местную райбольницу. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Мантуровскому району: 8 (47155) 2-12-02.



