Инфраструктуру в поселке Северный будут ждать еще два года

Муниципальный контракт предусматривает, что работы будут проводиться в три этапа. Первый должен быть завершен уже 1 декабря 2018 года. К этой дате генподрядчик, который выиграет конкурс, должен сделать разбивку трассы и частично провести подготовительные работы. На это предусмотрено 172,4 тысячи рублей.

В 2019 году, согласно смете, подготовительные работы продолжатся, кроме того, запланированы земляные работы. Общая сумма – 25,8 миллиона рублей. В 2020 году должны быть сделаны искусственные сооружения, сеть наружного освещения, выполнены пусконаладочные работы, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, обустройство дороги и прочие работы. На этот этап заложено заложено 19 миллионов рублей. Срок окончания – 1 ноября 2020 года.

Жители микрорайона говорят, что будут требовать от врио главы региона Романа Старовойта ускорить этот процесс, так как мэру и его обещаниям они больше не доверяют.