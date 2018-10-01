Инфраструктуру в поселке Северный будут ждать еще два года
Вчера, 13:14
Инфраструктуру в поселке Северный будут ждать еще два года. Ранее глава Курска Николай Овчаров, что на благоустройство дороги на проспекте Дериглазова предусмотрено около 45 миллионов рублей. Здесь установят световые опоры, сделают дорожное освещение и бордюры, оборудуют остановочный комплекс. «В ноябре мы эти работы выполним», — пообещал мэр Курска. Правда, он не уточнил год. Выяснилось, что речь идет о ноябре 2020-го - сообщает издание "ДДД".
Муниципальный контракт предусматривает, что работы будут проводиться в три этапа. Первый должен быть завершен уже 1 декабря 2018 года. К этой дате генподрядчик, который выиграет конкурс, должен сделать разбивку трассы и частично провести подготовительные работы. На это предусмотрено 172,4 тысячи рублей.
В 2019 году, согласно смете, подготовительные работы продолжатся, кроме того, запланированы земляные работы. Общая сумма – 25,8 миллиона рублей. В 2020 году должны быть сделаны искусственные сооружения, сеть наружного освещения, выполнены пусконаладочные работы, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, обустройство дороги и прочие работы. На этот этап заложено заложено 19 миллионов рублей. Срок окончания – 1 ноября 2020 года.
Жители микрорайона говорят, что будут требовать от врио главы региона Романа Старовойта ускорить этот процесс, так как мэру и его обещаниям они больше не доверяют.