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    Двое курян сожгли сено на миллион рублей

    Вчера, 14:42
    Двое курян сожгли сено на миллион рублей
    В Пристенском районе полицейские установили подозреваемых в поджоге сена, принадлежащего одному из предприятий. Огонь уничтожил почти тысячу тюков. Ущерб - около миллиона рублей. При осмотре места происшествия стало ясно, что пожар мог возникнуть только в результате поджога. Злоумышленников установили в течение двух дней. Ими оказались двое мужчин, одному - 29, другому 31 год, у обоих уже была судимость. Они сознались в поджоге. На такой шаг злоумышленники решились после отказа предприятия брать их на работу. Одного злоумышленника в этом году признали виновным в угоне. По факту умышленного уничтожения имущества проводится проверка. Дается квалификация совершенному деянию для решения о возбуждении уголовного дела.

     

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