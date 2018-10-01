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    Об обороне Курска расскажет очевидец событий 41-го года

    Сегодня, 08:05
    Об обороне Курска расскажет очевидец событий 41-го года
    Сегодня в библиотеке № 11 имени Корнеева состоится встреча «В книжной памяти - мгновения войны», она посвящена 77-й годовщине обороны Курска. Более трех тысяч ополченцев и бойцов истребительных батальонов встали на рубежах обороны города. Около 700 бойцов погибли. Их имена занесены на страницы Книги памяти, о них сложены песни, стихи, в их честь названы улицы и площади. Участники патриотической встречи вспомнят героические страницы истории обороны города, услышат рассказы о жизни и подвигах курян, оборонявших город в далеком 1941 году, среди которых -  Филипп Григорьевич Меркулов, Александр Семенович Марашев, Георгий Макарович Дурнев, Степан Николаевич Гуляев. 
    Почётным гостем встречи станет очевидец оборонительных боев в октябре 1941 года, номинант международной премии «Филантроп», курская поэтесса Лия Дмитриевна Агибалова, которой в ту пору было 10 лет.
    Сотрудники военно-исторического музея «Юные защитники Родины» расскажут о судьбах детей и подростков, волею судьбы оказавшихся на огненных дорогах войны, гости посмотрят кадры из документального фильма-хроники «Курск. Возвращение».
    Экспозиция «Литературные страницы памяти» представит документальные и художественные произведения о Курске в годы Великой Отечественной войны.

     

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