Об обороне Курска расскажет очевидец событий 41-го года

Сегодня в библиотеке № 11 имени Корнеева состоится встреча «В книжной памяти - мгновения войны», она посвящена 77-й годовщине обороны Курска. Более трех тысяч ополченцев и бойцов истребительных батальонов встали на рубежах обороны города. Около 700 бойцов погибли. Их имена занесены на страницы Книги памяти, о них сложены песни, стихи, в их честь названы улицы и площади. Участники патриотической встречи вспомнят героические страницы истории обороны города, услышат рассказы о жизни и подвигах курян, оборонявших город в далеком 1941 году, среди которых - Филипп Григорьевич Меркулов, Александр Семенович Марашев, Георгий Макарович Дурнев, Степан Николаевич Гуляев.

Почётным гостем встречи станет очевидец оборонительных боев в октябре 1941 года, номинант международной премии «Филантроп», курская поэтесса Лия Дмитриевна Агибалова, которой в ту пору было 10 лет.

Сотрудники военно-исторического музея «Юные защитники Родины» расскажут о судьбах детей и подростков, волею судьбы оказавшихся на огненных дорогах войны, гости посмотрят кадры из документального фильма-хроники «Курск. Возвращение».

Экспозиция «Литературные страницы памяти» представит документальные и художественные произведения о Курске в годы Великой Отечественной войны.