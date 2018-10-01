В Курске стартовал фестиваль "В рифме города"

В Курске стартовал III литературный фестиваль «В рифме города», он продлится до 23 ноября. В рамках фестиваля проведут встречи с поэтами, презентации поэтических книг, творческие вечера и литературный конкурс. Конкурс проводится по двум номинациям:

поэзия:

– стихи для детей;

– стихи о городе, о памятных местах и памятниках архитектуры, истории города Курска;

– стихи о любви, творчестве;

проза:

– сюжетный рассказ;

– эссе на свободную тему;

– журналистика (статьи о культурной жизни города).

Участниками могут стать все желающие старше 16 лет. От каждого участника принимается не более трёх работ по каждой номинации.

Заявки принимаются до 31 октября по адресу электронной почты: vrifmegoroda@yandex.ru.

Дипломы и призы победителям будут вручены на заключительном этапе фестиваля, который пройдет в Курске в ноябре.

Телефон для справок: 54-82-25.



