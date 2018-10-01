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    Начался ремонт детской площадки «Гулливер»

    Сегодня, 08:09
    Начался ремонт детской площадки «Гулливер»
    В Курске начался ремонт детской площадки «Гулливер», она расположена в Северо-Западном микрорайоне. Рабочие уже покрасили металлическую фигуру Гулливера, установили новые скамейки, завезли песок. Благоустройство территории ведётся по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Ещё весной горожане выбирали объекты, которые необходимо привести в порядок, и этот сквер вошёл в список. Как сообщает 46ТВ, здесь обещают поставить современные комплексы с безопасным игровым и спортивным оборудованием. Для взрослых в сквере появится тренажерный зал, а имеющийся амфитеатр накроют крышей, оштукатурят и покрасят. На все работы необходимо 3 миллиона рублей.

     

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