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    Густонаселенные микрорайоны назвали особо опасными из-за распространения наркотиков

    Сегодня, 08:14
    Густонаселенные микрорайоны назвали особо опасными из-за распространения наркотиков
    На заседании межведомственной комиссии Курска по профилактике наркомании озвучили список самых неблагополучных районов. В частном секторе города, как правило, распространены растительные наркотики, в центре – синтетические. Особо опасными в плане распространения наркотиков признали густонаселённые районы Курска - проспекты Победы и Клыкова, где много квартир сдается. Здесь решили усилить профилактическую работу - на каждое сообщение о распространении наркотиков оперативники обещали реагировать незамедлительно.  Отмечается, что доля синтетических наркотиков увеличивается, регулярно появляются новые виды. В качестве главного метода борьбы с наркоманией предложили спорт, чтобы «о наркотиках не было времени думать

     

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