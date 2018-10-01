Густонаселенные микрорайоны назвали особо опасными из-за распространения наркотиков

На заседании межведомственной комиссии Курска по профилактике наркомании озвучили список самых неблагополучных районов. В частном секторе города, как правило, распространены растительные наркотики, в центре – синтетические. Особо опасными в плане распространения наркотиков признали густонаселённые районы Курска - проспекты Победы и Клыкова, где много квартир сдается. Здесь решили усилить профилактическую работу - на каждое сообщение о распространении наркотиков оперативники обещали реагировать незамедлительно. Отмечается, что доля синтетических наркотиков увеличивается, регулярно появляются новые виды. В качестве главного метода борьбы с наркоманией предложили спорт, чтобы «о наркотиках не было времени думать



