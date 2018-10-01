Главный инженер Курскэнерго посетил с проверкой участников учений в Тверской области

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Вячеслав Истомин посетил участников учений в Тверской области. Рабочая поездка состоялась с целью проверки условий проживания бригад, их укомплектования инструментами, спецодеждой, а также безопасности организации работ на объектах.

В первый день поездки Вячеслав Истомин проверил бытовые условия проживания персонала Курскэнерго в гостинице «Ашхен» Осташковского района. По результатам проверки замечаний выявлено не было: работники филиала размещены в номерах по 2 – 4 человека, организовано трехразовое питание.

Во второй день была проведена внезапная проверка производства работ в электроустановках на воздушной линии (ВЛ) 35 кВ «Осташково-Светлица» №2, где бригада Курскэнерго проводила работы по расчистке трассы ВЛ с применением мульчера. В протоколе проверки отмечено, что работа организована в соответствии с правилами охраны труда.

«Хочу подчеркнуть, что специалисты филиала успешно справляются с поставленными в рамках учений задачами. Ежедневно выполняют и перевыполняют планы. Настроение и самочувствие у всех хорошее. На сегодняшний день нашими работниками от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 245 га просек», – прокомментировал главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.

Завершение учений планируется 22 декабря. В рамках проводимых работ бригады Курскэнерго выполнят расчистку и расширение трасс воздушных линий электропередачи на площади, превышающей 1000 га в трех районах Тверской области – Фировском, Осташковском, Бологовском.



