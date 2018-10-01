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    Главный инженер Курскэнерго посетил с проверкой участников учений в Тверской области

    Сегодня, 11:39
    Главный инженер Курскэнерго посетил с проверкой участников учений в Тверской области
    Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Вячеслав Истомин посетил участников учений в Тверской области. Рабочая поездка состоялась с целью проверки условий проживания бригад, их укомплектования инструментами, спецодеждой,  а также безопасности организации работ на объектах. 
    В первый день поездки Вячеслав Истомин  проверил бытовые условия проживания персонала Курскэнерго в гостинице «Ашхен» Осташковского  района. По результатам проверки  замечаний выявлено не было:  работники филиала размещены в номерах по 2 – 4 человека, организовано трехразовое питание. 
    Во второй день была проведена  внезапная проверка  производства работ в электроустановках  на  воздушной линии  (ВЛ) 35 кВ «Осташково-Светлица» №2, где бригада Курскэнерго  проводила работы по расчистке трассы ВЛ с применением мульчера. В протоколе проверки отмечено, что работа организована в соответствии с правилами охраны труда.
    «Хочу подчеркнуть, что специалисты  филиала успешно справляются с поставленными  в рамках учений задачами. Ежедневно выполняют и перевыполняют планы.  Настроение и самочувствие у всех хорошее. На сегодняшний день нашими работниками  от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 245 га просек», – прокомментировал главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.
    Завершение учений планируется 22 декабря.  В рамках проводимых работ бригады Курскэнерго выполнят расчистку и расширение  трасс воздушных линий электропередачи на площади, превышающей  1000 га в трех районах Тверской области – Фировском, Осташковском, Бологовском. 

     

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