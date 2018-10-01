В Железногорске аферисты подменили у пенсионерки 100 тысяч на фальшивки

В Железногорске арестована подозреваемая в мошенничестве, потерпевшая - 93-летняя пенсионерка. Полицейские установили, что злоумышленница похитила у пожилой женщины 100 тысяч рублей, подменив их на билеты «банка приколов». В отделение обратилась дочь потерпевшей и рассказала, что на улице возле ее матери остановилась машина, незнакомые мужчина и женщина сообщили, что они не местные, у них проблемы, поэтому нуждаются в помощи. Пенсионерку попросили дать им сберкнижку с нулевым остатком. Для этого необходимо было проехать в банк и снять со счета деньги. Женщина отправилась с незнакомцами в ближайшее отделение банка и сняла 100 тысяч рублей. Когда злоумышленники подвозили пенсионерку до дома, они подменили полученные деньги билетами «Банка приколов». Потерпевшая поняла, что у нее остались фальшивки только через несколько часов.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемой. 29-летнюю женщину задержали в Саратовской области. У нее уже есть судимость за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. На время следствия женщина будет находиться под стражей. Деньги пенсионерке уже вернули в полном объеме.