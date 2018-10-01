В Курске автомобиль сбил во дворе пенсионера и скрылся

Накануне вечером в Курске под колесами автомобиля травмировался пенсионер. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в седьмом часу 22 октября возле дома №42«А» по улице Институтская. Неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь задним ходом по двору, допустил наезд на 86-летнего мужчину. Пострадавший с ранением обратился в 4-ю горбольницу. Сейчас полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.



