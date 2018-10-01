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    Старовойт отправился в Суджанский район разбираться в "мусорной проблеме"

    Сегодня, 12:34
    Старовойт отправился в Суджанский район разбираться в
    Сегодня врио губернатора Курской области отправился с рабочей поездкой в Суджанский район. Роман Старовойт уже встретился с руководством ООО «Экопол». Это один из двух региональных операторов, которые занимаются сбором и утилизацией бытовых отходов. Врио губернатора поинтересовался количеством работников, парком спецтехники, а также обсудил с руководством «Экопола» обустройство полигона по утилизации отходов и дальнейшие планы по развитию компании - сообщили в региональной администрации. Кроме того, Роман Старовойт встретился с возмущенным населением. Люди жалуются на выросшие тарифы за сбор и утилизацию бытовых отходов и низкое качество работы региональных операторов. Авторы обращений смогли лично пожаловаться Старовойту и обрисовать своё видение проблемы. 

     

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