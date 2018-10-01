Приставы добились погашения полумиллионого долга по кредиту

Житель Курска задолжал банку 530 тысяч рублей. Суд постановил взыскать задолженность. Однако в срок мужчина не расплатился. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 37 тысяч рублей. Выяснилось, что у должника есть мотоцикл и автомобиль «Форд Транзит». Приставы наложили запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств. Такое же ограничение коснулось доли квартиры. Помимо этого, должнику запретили покидать страну. Всё это сподвигло курянина погасить долг и заплатить исполнительский сбор. Только после этого все ограничения были отменены.



