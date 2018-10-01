«Авангард» сыграет на олимпийском стадионе «Фишт»

Сегодня курскому «Авангарду» предстоит выездной матч 18-го тура ФНЛ. Он состоится в Сочи против местной одноименной команды. Игра пройдет на олимпийском стадионе «Фишт». В турнирной таблице команды разделяют 6 очков. Подопечные Игоря Беляева на 4-й строчке, «Сочи» - на 7-й. Накануне матча в Сочи пришла приятная новость из РФС: игрокам «Авангарда» за выход в финал Кубка России в прошлом сезоне хотят присвоить звания «Мастер спорта». Будем надеяться, что это известие поможет победить команде Соловьиного края. Встреча начнется в 19 часов.