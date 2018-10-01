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    Прокуратура добивается расторжения договора аренды пруда во Льговском районе

    Сегодня, 08:04
    Прокуратура добивается расторжения договора аренды пруда во Льговском районе
    Проблема, связанная с одним из водоёмов во Льговском районе, наконец-то сдвигается с мертвой точки. Напомним: в мае райадминистрация договорилась с жителем Курска о праве аренды пруда в селе Ольшанка сроком на 364 дня. За это время новый хозяин должен был приложить усилия в развитии рыбоводства. Владелец договорился с двумя субарендаторами из Курчатовского района, которые первым делом начали спускать из пруда воду. Местных жителей такой подход не устроил: их волновала и экологическая обстановка и возможное исчезновение естественного источника водоснабжения в случае ЧП. В прокуратуре озабоченность признали небезосновательной. К тому же обнаружилось, что при заключении договора аренды были нарушения  - землю передали в аренду без проведения торгов. Льговский прокурор обратился в суд с заявлением о признании договора недействительным и потребовал от главы района устранить нарушения и вернуть имущество. В качестве обеспечительной меры запорное устройство гидротехнического сооружения было закрыто, понижение уровня воды в пруду прекратилось.

     

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