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    КВНщики завершают работу над первым сезоном тревел-шоу

    Сегодня, 08:05
    КВНщики завершают работу над первым сезоном тревел-шоу
    Курские КВНщики завершают работу над первым сезоном тревел-шоу «Цуефа». В роликах ведущие рассказывают и показывают, как интересно провести время в пределах области, имея небольшой бюджет. За время съемок ребята посетили множество памятников культуры, поплавали на байдарках и поучаствовали в старорусском свадебном обряде. Вышло уже 6 передач. Еще 4 - из Железногорска, Золотухинского района, Рыльска и Медвенки - скоро выложат в Сеть. Если ребята вновь смогут получить грант Росмолодежи, они рассчитывают продолжить работу над проектом, и, возможно, расширить географию путешествий на всё Черноземье.

     

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