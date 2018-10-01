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    Под Курском в столкновении ВАЗа и «Альфа Ромео» пострадали два человека

    Сегодня, 11:43
    Под Курском в столкновении ВАЗа и «Альфа Ромео» пострадали два человека
    Накануне вечером в Тимском районе в ДТП пострадали два человека. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла в девятом часу в селе Рождественка. ВАЗ-2115 столкнулся со встречным автомобилем «Альфа Ромео». Травмы получили оба водителя - 31-летний мужчина, управлявший ВАЗом, и 31-летняя автомобилистка, которая находилась за рулем  иномарки. Пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.

     

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