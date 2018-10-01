В Железногорске из школы не вернулся 8-летний мальчик

В Железногорске пропал 8-летний Даниил Бирюков. Как рассказали в УМВД, 23 октября мальчик не вернулся из школы. К поиску ребенка подключились полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Мальчика разыскивают более 300 человек и порядка 20 единиц техники, также используются беспилотники. На место направлена группа кинологов с собаками и мобильный спасательный комплекс, оснащенный квадроциклами и мотоциклами. Эту технику используют для обследования лесного массива. Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, может круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции или любому сотруднику полиции.

Полиция просит граждан, располагающих записями с видеорегистраторов, на которые могло попасть передвижение мальчика, предоставить их в полицию.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Одежда: тёмно-синяя куртка с красными рукавами, красно-синяя шапка, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки. С собой: тёмно-синий рюкзак с человеком-пауком, синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.



