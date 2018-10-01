Следователи после исчезновения ребенка завели дело по статье "Убийство"

Продолжаются поиски мальчика, который пропал 23 октября в Железногорске. 8-летнего Даниила Бирюкова ищут более 300 человек. В СК завели уголовное дело по статье "убийство". В ведомстве рассказали некоторые подробности. Об исчезновении сына вечером сообщил его отец. По данным Следкома, пропавший мальчик проживает в Железногорске в квартире со своими родителями и 10-летней сестрой. 23 октября после уроков мальчик вместе с одноклассниками вышел из школы и с одним из них направился сначала в магазин, расположенный неподалёку от учебного заведения, где купил сухарики и печенье. По пути они с другом их съели и разошлись, каждый направился в сторону своего дома. С этого времени о месте нахождении Даниила Бирюкова ничего не известно, домой он не пришел.

Всех, кто видел мальчика и может предоставить какую-нибудь информацию о его возможном месте нахождении, просят сообщить по телефонам 8 (4712) 70-36-57, 70-06-17 или 02.