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    В Железногорском районе мужчина погиб в пожаре

    Сегодня, 12:12
    В Железногорском районе мужчина погиб в пожаре
    За минувшие сутки в Курской области произошли 4 пожара, один из них унес жизнь мужчины. В обстоятельствах и причинах ЧП разбираются специалисты.
    Вечером 23 октября в «Службу спасения-112» Железногорского района  поступило сообщение от очевидцев о горящем в селе Троицкое частном доме. Когда экстренные службы прибыли на место, в доме уже обрушилась кровля. Соседи рассказали, что в доме живет 59-летний мужчина. Где он был в момент пожара, неизвестно. Уже утром при разборе завалов обнаружили тело хозяина дома.
    Еще один пожар произошел сегодня ранним утром в четырехэтажном доме на улице Резиновая Курска. Из горящей квартиры спасли хозяина квартиры. 45-летнего мужчину с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу. Огонь уничтожил в однокомнатной квартире личные вещи, закоптил стены и потолок. 
    В остальных двух пожарах люди не пострадали: сегодня утром тушили дачный домик в Курском районе, а в Фатежском районе - полностью сгорел комбайн «Холмер Т-2». 

     

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