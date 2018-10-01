Накануне вечером в центре Курска не разъехались троллейбус и дорогая иномарка. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в десятом часу возле дома №66 «А» по улице Радищева. Троллейбус, который двигался от улицы Гоголя в направлении Садовой, отъезжал от остановки и объезжал припаркованный легковой автомобиль. В него врезался автомобиль представительского класса «Фольксваген Фаэтон». Травмы получил 33-летний водитель иномарки, он отделался ушибами. Подчеркивается, что водители были трезвы. Степень виновности участников происшествия установят в ходе проведения расследования по факту ДТП.



