Сегодня утром на Литовской на переходе сбили пенсионерку

Сегодня утром в Курске на улице Литовская на пешеходном переходе сбили пожилую женщину. Авария произошла около половины восьмого утра. По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель за рулём ВАЗа-2111 рядом с домом №65 допустил наезд на 61-летнюю курянку, переходившую проезжую часть по «зебре». Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, на какой сигнал светофора двигалась пенсионерка. Пострадавшая получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

фото — ВК Автокадр_46





