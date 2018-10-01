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    Сегодня утром на Литовской на переходе сбили пенсионерку

    Сегодня, 12:31
    Сегодня утром на Литовской на переходе сбили пенсионерку
    Сегодня утром в Курске на улице Литовская на пешеходном переходе сбили пожилую женщину. Авария произошла около половины восьмого утра. По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель за рулём ВАЗа-2111 рядом с домом №65 допустил наезд на 61-летнюю курянку, переходившую проезжую часть по «зебре». Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, на какой сигнал светофора двигалась пенсионерка. Пострадавшая получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
     
     
    фото — ВК Автокадр_46

     

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