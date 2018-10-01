Активисты остались недовольны ремонтом дорог около люков

Курск остается наиболее проблемным городом на областной вкладке ресурса «Карта убитых дорог». Горожане отметили более 350 опасных участков. Активисты ОНФ направили в администрацию Курска запросы о планах и проведенных ремонтах дорог. После полученного ответа провели повторную проверку и снова выявили недостатки. Так, городская инспекция по ЖКХ и благоустройству сообщила, что выбоины вокруг смотровых колодцев ликвидированы на семи

участках: по улицам Литовская (в районе дома №2д/2), Дубровинского, Карла Маркса (от улицы Ямская до улицы Павлова), Республиканская (в районе оптово-продуктовой базы), Мыльникова (в районе дома №2), Чайковского (от дома №70 по улице Чайковского до улицы 2-ая Агрегатная), Краснознаменная (от улицы Республиканская до улицы Союзная), а также Конорева (в районе дома №6). Активисты оценили качество работы коммунальных служб. Общественники отметили, что на участках улиц Дубровинского, Конорева люки находятся в нормативном состоянии. На Республиканской активисты обнаружили как заделанные смотровые колодцы, вокруг которых ям уже не было, так и опасные объекты. На улице Мыльникова остались люки, состояние которых создает угрозу для безопасного движения автомобилей. На контрольных отрезках улиц Дубровинского и Карла Маркса общественники вообще не обнаружили смотровых колодцев.

По итогам мониторинга активисты направили повторное обращение в администрацию Курска для устранения нарушений.



